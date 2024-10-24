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▲全家本週康康五自10月25日起至10月27日起，最夯的「霜淇淋買一送一優惠」又來了。（圖／全家提供）

▲7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香。（圖／7-11提供）

全家霜淇淋11月新口味爆料來了，根據網友討論指出，全家下一檔霜淇淋將由「青森蘋果霜淇淋」接力，根據過往換口味週期。預計將在10月5日陸續在各店家開賣。據悉，全家2020年也曾推出「青森蘋果霜淇淋」，酸甜口味獲得消費者好評，不過《NOWnews》詢問全家業者，官方僅神秘回應「敬請期待」。全家霜淇淋新口味曝光了，全家因應青森蘋果季節到來，預計將在11月推出新口味「青森蘋果霜淇淋」。據傳，雙口味有機會搭配到「山丘藍莓霜淇淋」，為前幾個月熱銷回歸的口味，一次兩款水果風味，酸酸甜甜超療癒。據悉，全家也曾在2020年推出「青森蘋果霜淇淋」，當時使用來自日本青森單一農園的陽光富士蘋果，雪酪口感、清甜蘋果香，酸甜爽口，並且限量蘋果紅餅皮，不止好吃也好拍。如今暌違4年回歸，配方、口感是否有升級也讓消費者相當期待。不過《NOWnews》詢問全家業者，官方僅神秘回應「敬請期待」。此外，全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」，自10月25日起至10月27日起，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。7-11則是將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。10月30日至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠。