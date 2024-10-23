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▲國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室啟用典禮，將提供在南部近7千位外國人才和其眷屬等一站式服務。（圖／記者郭凱杰攝,2024.10.23）

國發會國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)今(23)日舉行啟用典禮，將提供在南部近7千位外國人才和其眷屬等一站式服務，協助國際人才於南臺灣深耕發展。南部聯合服務中心執行長許乃文表示，高雄高科技S廊帶已成形，各產業對國外人才積極招攬，Talent Taiwan能讓企業更清楚國外人才資源。國發會Talent Taiwan南部辦公室啟用典禮由國發會詹方冠副主委及行政院南部聯合服務中心執行長許乃文共同揭幕，立委林岱樺、AIT高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）高雄市政府副秘書長陳盈秀、屏東縣政府參議王榮愷、澎湖縣政府參議陳晶卉見證，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。許乃文表示，行政院南部辦公室有16個部會和7 個合署單位，每日有3千人次來此，外交部、移民署和勞動部有行動服務專案，做跨部會合作，希望能協助港人、僑外生來台工作，尤其高雄高科技S廊帶已成形，各產業對國外人才積極招攬，Talent Taiwan能讓企業更清楚國外人才資源。美國在台協會高雄分處處長張子霖指出，南台灣是「好所在」，美國與台灣聯繫、投資互動活躍，台灣已成為美國第8大貿易夥伴，相信Talent Taiwan能吸引更多國際人才來台灣。立委林岱樺也說，台積電2年後將完成進駐高雄，地方很需要對雙語、教學、科技人才，Talent Taiwan會到大學端積極留才攬才 ，努力促成任何外國人在台灣就業。副秘書長陳盈秀表示，高雄市不斷推動產業升級，不但有國際機場、港口，路面交通更是「四箭齊發」路網發達，雄厚潛力讓國發會高雄機會，爭取國際人才。國發會副主委詹方冠表示，，近年南部地區產業發展快速，在半導體S廊道、高雄亞洲新灣區等政策推動下，發展重點已由傳統產業、重工業轉型為半導體及AI等高科技智慧產業。臺灣雖然在半導體及AI等領域占有一席之地，為提升國際競爭力，需有充沛的優質人力，引進國際人才是有效的解方之一。詹方冠也認為，外國專業人才來臺及留臺面臨的問題涵蓋工作、簽證、租房、子女教育、法律與會計等各種面向，為讓國際人才「進得來」、「留得住」，國發會從法規面及執行面著手。