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▲續卡滿20年以上的會員（需連續無中斷），可持感謝函至賣場兌換pizza或烤雞。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

錢包先準備好！美式賣場好市多（Costco）年度優惠檔期「黑色購物節」要來了，官方證實活動將自11月25日起至12月1日展開，一連7天推出限定優惠，並且今（2024）年首度推出感恩回饋，年資滿20年以上的會員，可以免費兌換烤雞或PIZZA。好市多2024年「黑色購物節」將自11月25日起至12月1日全台門市登場，官方透露，目前僅確定檔期時間，不過優惠商品、折扣仍保持神秘，按照往年黑色購物節活動流程，好市多都會提前一天曝光隔日優惠品項，讓消費者提早列入購物清單，隔天再到賣場搶購。不過好市多官方今（2024）年首度推出感恩大回饋，近期會收到好市多黑色購物節檔期優惠實體信件，裡面夾有感謝信函，會員可持感謝函至賣場兌換pizza或烤雞。民眾也不需要擔心會寄丟，好市多官方表示，會員仍可攜帶會員卡帶櫃台查詢年資，並且本次感恩回饋，不限會員卡別「一般會員」和「黑鑽會員」只要續卡滿20年，通通可以免費吃美食。