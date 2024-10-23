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▲沈慶京辯護律師越方如，針對日前聲請具保停押被北院駁回提抗告。（圖／記者徐敏娟攝）

北檢偵辦「京華城案」上午提訊威京集團主席沈慶京，下午3點半，沈慶京在委任律師越方如、胡原龍、徐履冰的陪同下，展開長達3小時15分鐘的延押庭，在晚間6點45分左右結束，越方如走出法庭後，先到法警室針對日前聲請具保停押被北院駁回提抗告，並表示法官今日並未做出延押裁定，但是對結果很有信心。而台北地院法官也諭知沈慶京先還押，因為羈押期間尚未屆滿，法官會在羈押屆滿前決定是否延押，預計最晚下周一就會有結果。上午9點30分沈慶京抵達北地院，前一天剛過完生日的沈慶京，緊閉雙眼，戴口罩、掛尿袋，坐在輪椅上，由法警推進北檢，進行一連串閱卷、律見，力拼交保。下午3時30分法官準時開延押庭，庭訊結束離開時，沈慶京還在法警戒護回候審室，經過法庭區時，對媒體記者微笑揮手致意，隨即搭上囚車回看守所。北檢昨日發新聞稿指出，沈慶京涉犯《貪污治罪條例》違背職行賄罪，另與應曉薇共犯同條例的圖利罪嫌，還與北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲共犯圖利等罪嫌，考量仍有多名共犯或證人目前任職威京集團主席，對集團員工具有實質影響力，且依目前調查獲悉事實，足認其有串滅證之虞，又依目前偵查進度，仍有部分證人或可能共犯尚未到案說明，若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明，有延押必要。而應曉薇涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪，與沈共同犯圖利、洗錢及隱匿犯罪所得財物等罪嫌，且與共犯、證人間供述歧異，另就其收受威京集團政治獻金部分，仍有待追查相關證人及可能共犯，有事實足認有串證之虞，另考應女與威京集團涉案相關人等緊密聯繫情形，若未延長羈押，恐加深案情隱晦不明，難以追溯，因此聲請應女延押2個月。至於吳順民，檢方認為，吳男雖涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪嫌，但審酌他在羈押期間已充分陳述及答辯，雖仍有羈押事由，但無羈必要，得以具保替代羈押，因此依法於今天上午向台北地院聲請具保停止羈押。沈慶京延押與否，10月23日打頭陣開庭，10月24日上午10點50分，以及25日下午2點30分，分別是應曉葳和吳順民開庭。根據北檢發布新聞稿，就應曉薇、沈慶京分別於8月29日、30日經北院裁定收押禁見2個月，因此最晚下周一就會知道沈慶京及應曉葳，是否被延押。此外，北檢今天也第9度提訊北市前副市長彭振聲，據了解，彭是9月2日被收押禁見，他的押期也將於11月1日屆滿，檢察官除對延押部分訊問他意見後，仍繼續鞏固他與柯文哲在京華城案中，他明知違背法令，卻執意通過獎勵京華城容積20％等涉嫌圖利的證據，另對彭的可疑金流是否與京華城案有關，持續就相關證據進行釐清。