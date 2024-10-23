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▲這是今天全台灣超過50萬人都看過的畫面。（圖／翻攝拓元）

▲黃主任與學弟順利搶到這次的周杰倫演唱會特區門票。（圖／翻攝黃主任臉書）

周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會今（23）日中午12點展開搶票大戰，15萬張門票不到半小時就被掃光，下午釋票3千張也秒殺。沒想到現在還有直接獲得特區門票的機會，一位汽車銷售主任就在臉書上發文大喊「本月領牌交車就直接送周杰倫演唱會門票」，貼文曝光也立刻引爆話題。今（23）日下午3點過後，許多沒有搶到票的杰倫粉絲幾乎可以說是陷入絕境，沒想到此時又出現了拿到門票的曙光，一位黃姓汽車銷售主任在臉書上發文分享，「買車本月可配合領牌交車者，送周杰倫演唱會門票，5880元特區連號兩張，說到做到！」消息曝光後，立刻有不少網友被吸引留言「這可以讓人家省好幾萬欸」、「這條件無敵了」、「贈品價值超高欸，黃牛都開到十萬多了」、「我太早換車了，早知道等這個月了」。對此，《NOWnews今日新聞》記者也訪問黃主任，是如何成功搶到這次的周杰倫演唱會門票，他表示「自己跟學弟是，打驗證碼速度要很快，就順利搶到了。」至於為何願意讓出百萬杰倫粉夢寐以求的演唱會門票，而非自己前往大巨蛋朝聖，對此，黃主任也坦言「因為需要業績，所以拿來贈送，忍痛不去看演唱會了。」