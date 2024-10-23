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高雄市議員林智鴻今(23)日特別在警消衛環部門報告及質詢時針對長照政策建議市府評估放寬民眾自費項目，順應需求改善制度並提升服務品質，及「2050專案」清運大樓家戶垃圾狀況，督請市府應加強調度強化彈性配置，與高雄市消防人力員額不足等問題逐一爭取，為第一線基層人員權益發聲。林智鴻表示，現在社會超高齡成事實，中央在長照經費持續增加，代表需求量也在增加，但長照基金也是目前須考量的大課題，並以國際各長照政策案例分享，台灣是低稅收國家，民眾自費負擔是未來必須面對的趨勢。林智鴻也舉例，依現行既有的制度規定，恐造成日照中心無法提供長輩換洗衣物服務或無法提供長輩陪診服務等，都是實際執行面市民所遇到的困難，若放寬長照自費項目，可升級長照服務與品質並落實維護、照顧長者尊嚴，更盼與民間單位進一步討論需求，解決缺漏問題，照顧所有市民。另外，林智鴻也關心大樓家戶垃圾「2050專案」處理垃圾量逐年攀升，112年起高達12000噸，到現在113年已達15000噸，且「2050專案」民營業者清運要排在後面，只能進仁武廠處理較缺乏彈性，節慶或特殊時期焚燒清運常不及大排長龍，造成大樓家戶地下室出現「垃圾山」的狀況，而調度中心在非上班時段無法因應調度處理。他建議，適度開放其他廠址配合焚燒清運，並評估特殊時期延長時段及調度中心應盡速回應以發揮調度功能。林智鴻也特別向警消衛生環保工作人員在山陀兒颱風造成地方維護與清運問題，表達感謝。同時在考量警消人員量能與責任超載問題，林智鴻說，高雄市消防服務人口比為1:1738，是全國最高！他為基層發聲，盼市府積極向中央請命，盼盡快補足目前較不足之消防人力，維護城市安全。