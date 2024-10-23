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▲周杰倫12月上旬要在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲麥當勞獵人限定8款包裝。（圖／記者陳明安攝）

周杰倫即將在12月登上大巨蛋開唱，今（23）日中午12點拓元購票系統塞爆，就連3點的清票也是讓歌迷叫苦連天，根本搶不到票，就有網友在Threads上發問，「周杰倫跟麥當勞《獵人》卡牌怎麼選」還有人問，不知道用《獵人》盲卡包換不換得到一張周杰倫的門票，就有人留言，「粥餅倫不香嗎？」惹眾人笑哭。周杰倫的演唱會門票今日中午開搶，拓元售票網站卡到不行，就算成功選到票數，按下下一步之後，網頁就開始無限「轉圈圈」等待，就連下午3點清票也是秒殺，讓許多買不到票的歌迷哀號。而近來除了周杰倫的門票之外，最夯的就是麥當勞和知名動漫《獵人》合作的角色盲卡包了，網紅視網膜的經紀人韓璟就在臉書發問，「不知道用整套麥當勞獵人卡牌，能不能換一張周杰倫的票。」網紅琳妲也發文，「周杰倫演唱會跟麥當勞獵人，怎麼選」，有人提到中國一位神似周杰倫的餐車老闆，笑吐，「粥餅倫不香嗎？」也有人說周杰倫的票轉賣價錢很高，不可能用《獵人》卡牌交換，還有人提問，「周杰倫的票：獵人卡包，不曉得匯率怎麼算。」不管搶沒搶到票，周杰倫和《獵人》這場「戰役」可能還會持續一陣子。