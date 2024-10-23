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▲網友賣周杰倫原價票，要求要一起買走羅志祥的票。（圖／臉書）

▲周杰倫演唱會門票超搶手，許多人買不到票，然而黃牛猖獗，台北市長蔣萬安承諾會加強取締。（圖／周杰倫臉書）

天王周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，門票於今（23）日中午12點正式開賣，短短5分鐘內15萬張門票瞬間被搶購一空，許多人都搶票失敗，網路上又有出現不少黃牛，導致真正想進場的粉絲叫苦連天。而就在一片高價黃牛票之中，出現了願意原價讓票的網友，然而有一個條件，就是要一起買下羅志祥的演唱會門票，讓眾人笑翻直呼：「現在連演唱會都要配貨了嗎？」有一名搶到周杰倫票的網友，在臉書讓票社團發文，表示願意原價轉讓票券，但有一項條件，就是必須同時接手羅志祥高雄跨年演唱會的門票。這篇貼文一出立刻在網路上引發熱議，網友們笑稱：「現在看演唱會還要配貨」、「好像蠻划算的？」、「好像可以欸？」還有人笑說其實羅志祥的演唱會也很值得看，他跳整場都不會累，真的很厲害，在一片黃牛高價售票中，配貨羅志祥演唱會票的行為，都顯得超級佛心。此次周杰倫演唱會賣票時，同時有超過89萬人搶票，導致系統一度癱瘓，演唱會門票火速售罄後，網路上隨即開始出現黃牛高價倒賣票券的亂象，部分黃牛甚至將票價炒到原價的10倍以上，引發更多歌迷不滿。連台北市長蔣萬安都關注到這次搶票的盛況，直言：「我好多朋友也說不容易搶到」，至於黃牛問題，他也承諾警察局和文化局都將會加強查緝。