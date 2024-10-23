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宜蘭縣長林姿妙涉及貪汙及洗錢案，遭宜蘭地檢署依法起訴，今（23）日，案件辯論終結，結果將於今年底12月31日宣判。對此，檢方指出，林姿妙因違反貪污治罪條例，求處有期徒刑20年，至於洗錢部分，求處有期徒刑2年6個月。而一審宣判結果將在12月31日宣判。據了解，林姿妙與女兒林羿伶，以及宜蘭縣政府團隊等，因涉及貪污、偽造文書、洗錢等罪嫌，於前年2022年8月間，遭宜蘭地檢署依法起訴，期間，林姿妙曾大聲喊冤，表示兢兢業業多年，卻遭檢方用張冠李戴的方式羅織罪證。案件經過2年多審理，今（23）日案件辯論終結，檢方針對相關被告論罪科刑，於違反貪污治罪條例部分，求處有期徒刑20年、褫奪公權5年；特殊洗錢罪部分，求處有期徒刑2年6個月，併科200萬元罰金，沒收不法所得。另外，林姿妙女兒林羿伶，因涉貪污治罪違背職務行為收受不正利益罪，求處有期徒刑12年、褫奪公權4年。