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▲颱風外圍環流明天（24日）逐漸接近台灣上空，暖溼空氣加上東北季風帶來的冷空氣，會在台灣東方海面產生共伴效應。（圖／中央氣象署提供）

▲24日、25日基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

受到東北季風與第20號颱風潭美產生的「共伴效應」影響，宜蘭今（23）日降下驚人雨勢，中央氣象署預估，宜蘭未來三天的總累積雨量將達到900毫米，對此，宜蘭縣府宣布，各機關學校自行決定是否停班停課。中央氣象署今（23）日17:00起啟動「劇烈豪雨作業」，由於潭美颱風與東北季風於巴士海峽至臺灣東側外海一帶輻合，在台灣東方海面產生共伴效應，迎風面北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其。下午起基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有局部大雨發生，臺北市山區、宜蘭縣山區已有長延時豪雨。氣象署指出，明（，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基，北部地區有局部短暫陣雨，尤其24日基隆北海岸及大臺北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區為多雲，25日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。宜蘭縣政府稍早宣布，依據中央氣象署預報資料，明日（10月24日）受颱風「潭美」外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭縣山區及鄰近地區有局部豪雨情形發生，各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課，通知所屬公教員工及學生，並向本府報備，並請各防災單位做好防災及救災等工作。