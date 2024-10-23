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北檢偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就前台北市長柯文哲等人涉違法圖利行為，獲容積獎勵率20%不法利益，經估算不法利益達新台幣111億餘元。為保全日後追徵，日前向北院聲請扣押京華城土地裁准，鼎越提出抗告後，高院今（23）日撤銷原裁定，發回北院更裁。高等法院認為，本案興建中之辦公大樓雖經臺北市政府核准容積獎勵率20%，但是否已符合刑事訴訟法第133條第2項所定「必要時」得扣押第三人財產之要件，原裁定未詳予說明，尚有違誤。又縱依檢察官聲請意旨，認為民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲為京華城公司實行圖利違法行為，然京華城公司與鼎越公司各具法人格，鼎越公司何以屬於刑法第38條之1第2項第3款所稱，取得犯罪所得之第三人，原裁定未妥適說明其認定之理由及依據，亦有違誤。因此，高院認為鼎越公司提起抗告有理由，故將原裁定撤銷發回。