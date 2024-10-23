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▲Henry Kerins盼台灣籃壇能加速整合。（圖／圖/東超提供）

東亞超級聯賽（The East Asia Super League，英文簡稱EASL，簡稱「東超」）自2017年成立的8隊，已經擴張到10隊，Henry Kerins在香港長大，講著流利的中文，並積極推廣亞洲籃球。他指出，亞洲人口眾多，且各國聯賽發展快速，是籃球經濟非常有潛力成長的區域，因此只要能整合，東超賽事肯定能更精彩，得到更多球迷關注。東超明年預計擴張隊伍數至16隊，Henry Kerins認為，各國籃球聯賽的球員資格認定較嚴苛，而東超對於混血球員規定相對較嚴苛，多少能消彌一些實力差距。未來東超也計畫邀請CBA球隊加入，Henry Kerins認為，「我們只關注於體育賽事和活動，希望跨越政治的藩籬。」同時，Henry Kerins也提出東超有三大優勢，包括各國文化相似性高，時差也不多，且主客場距離也不遠，都是東超能持續進化的主因。談到台灣籃壇環境，