東亞超級聯賽（The East Asia Super League，英文簡稱EASL，簡稱「東超」）自2017年成立的8隊，已經擴張到10隊，其中包括台灣、日本、南韓、菲律賓、澳門和香港等國，創辦人之一的Henry Kerins也發下豪語，2025-26球季結束後，也將東超擴大至全世界第3大籃球聯賽，僅次於NBA和歐洲一級聯賽。
Henry Kerins在香港長大，講著流利的中文，並積極推廣亞洲籃球。他指出，亞洲人口眾多，且各國聯賽發展快速，是籃球經濟非常有潛力成長的區域，因此只要能整合，東超賽事肯定能更精彩，得到更多球迷關注。
東超明年預計擴張隊伍數至16隊，Henry Kerins說，「其實擴張隊伍數也遇到困境，包括如何縮小各隊之間的實力差距，我也不想看到一面倒的比賽，因此，如何平衡各國實力，讓比賽更刺激，是重要的課題。另外，隊伍數變多，賽程安排也面臨考驗。」
Henry Kerins認為，各國籃球聯賽的球員資格認定較嚴苛，而東超對於混血球員規定相對較嚴苛，多少能消彌一些實力差距。
未來東超也計畫邀請CBA球隊加入，Henry Kerins認為，「我們只關注於體育賽事和活動，希望跨越政治的藩籬。」
台灣應該整併成一個聯盟
同時，Henry Kerins也提出東超有三大優勢，包括各國文化相似性高，時差也不多，且主客場距離也不遠，都是東超能持續進化的主因。
談到台灣籃壇環境，Henry Kerins回應，2016年台灣只有SBL，但商業發展並不健全，近年台灣職籃蓬勃發展，也培育出更多的人才。但Henry Kerins說，「希望三個聯盟能整合，畢竟中國那麼大，也只有CBA一個聯盟、20隊而已，台灣卻有超過15支球隊，的確有點太多。」
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東超明年預計擴張隊伍數至16隊，Henry Kerins說，「其實擴張隊伍數也遇到困境，包括如何縮小各隊之間的實力差距，我也不想看到一面倒的比賽，因此，如何平衡各國實力，讓比賽更刺激，是重要的課題。另外，隊伍數變多，賽程安排也面臨考驗。」
Henry Kerins認為，各國籃球聯賽的球員資格認定較嚴苛，而東超對於混血球員規定相對較嚴苛，多少能消彌一些實力差距。
未來東超也計畫邀請CBA球隊加入，Henry Kerins認為，「我們只關注於體育賽事和活動，希望跨越政治的藩籬。」
台灣應該整併成一個聯盟
同時，Henry Kerins也提出東超有三大優勢，包括各國文化相似性高，時差也不多，且主客場距離也不遠，都是東超能持續進化的主因。
談到台灣籃壇環境，Henry Kerins回應，2016年台灣只有SBL，但商業發展並不健全，近年台灣職籃蓬勃發展，也培育出更多的人才。但Henry Kerins說，「希望三個聯盟能整合，畢竟中國那麼大，也只有CBA一個聯盟、20隊而已，台灣卻有超過15支球隊，的確有點太多。」