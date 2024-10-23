NBA美國職籃2024-25例行賽明台灣時間（24）日將迎來第二日賽程，將會有多達10場比賽，包含了金州勇士、洛杉磯快艇、鳳凰城太陽等球隊都將迎來賽季首戰。而其中明日比賽受到關注的焦點之一，那就是曼菲斯灰熊將前進客場踢館猶他爵士，屆時日籍控衛河村勇輝有無機會上場，許多日籍球迷也相當期待，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明日NBA例行賽第二日　勇士、灰熊賽事受矚目

明日將會有許多球隊迎來新賽季的首戰，而季前熱身賽表現相當優異、沒有吞過敗仗的金州勇士，能否複製這樣的好表現，值得球迷注目；至於曼菲斯灰熊則將前進鹽湖城踢館猶他爵士，日本球迷也引頸期盼河村勇輝能夠得到機會上場。

NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

NBA2024-25例行賽第二日賽程表：

10/24(以下為台灣時間)

7:00 印隊安納溜馬 出戰 底特律活塞

7:30 克里夫蘭騎士 出戰 多倫多暴龍

7:30 密爾瓦基公鹿 出戰 費城76人

7:30 奧蘭多魔術   出戰 邁阿密熱火

7:30 布魯克林籃網 出戰 亞特蘭大老鷹

8:00 芝加哥公牛   出戰 紐澳良鵜鶘

NBA例行賽直播轉播資訊：

電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

線上收看

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

▲勇士季前熱身賽5連勝，似曾相識！2021-22年球季勇士八年內奪第四冠，勇士季前熱身賽同樣打出5連勝，勇迷鐵粉心裡肯定難掩喜悅，儘管一切都難以置信，但勇士確實正在「變身」，而且變得非常不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士季前熱身賽6連勝，似曾相識！2021-22年球季勇士8年內奪第4冠，勇士季前熱身賽同樣打出5連勝，勇迷鐵粉心裡肯定難掩喜悅，儘管一切都難以置信，但勇士確實正在「變身」，而且變得非常不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA2024-25例行賽將在台灣時間明（23）日點燃戰火，稍早灰熊隊開幕戰的球員名單也正式公布，名單當中就有河村勇輝的名字，有望在後天就能夠踏上夢想中的最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA曼菲斯灰熊隊開幕戰的球員名單日前正式公布，名單當中有著河村勇輝的名字，他有望在明天就能夠踏上夢想中的最高殿堂。（圖／美聯社／達志影像）

勵志！河村勇輝正式與灰熊簽下雙向合約　成NBA史上第4名日籍球員

李亦伸專欄／172公分河村勇輝挑戰NBA　有機會拿到正式合約嗎？

NBA／灰熊落後21分大逆轉！河村勇輝2分8助攻被盛讚：真有點東西

影／河村勇輝飆進三分立刻回防！他明白172公分挑戰NBA需要更積極

關鍵字