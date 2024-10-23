NBA美國職籃2024-25例行賽明台灣時間（24）日將迎來第二日賽程，將會有多達10場比賽，包含了金州勇士、洛杉磯快艇、鳳凰城太陽等球隊都將迎來賽季首戰。而其中明日比賽受到關注的焦點之一，那就是曼菲斯灰熊將前進客場踢館猶他爵士，屆時日籍控衛河村勇輝有無機會上場，許多日籍球迷也相當期待，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
明日NBA例行賽第二日 勇士、灰熊賽事受矚目
明日將會有許多球隊迎來新賽季的首戰，而季前熱身賽表現相當優異、沒有吞過敗仗的金州勇士，能否複製這樣的好表現，值得球迷注目；至於曼菲斯灰熊則將前進鹽湖城踢館猶他爵士，日本球迷也引頸期盼河村勇輝能夠得到機會上場。
NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA2024-25例行賽第二日賽程表：
10/24(以下為台灣時間)
7:00 印隊安納溜馬 出戰 底特律活塞
7:30 克里夫蘭騎士 出戰 多倫多暴龍
7:30 密爾瓦基公鹿 出戰 費城76人
7:30 奧蘭多魔術 出戰 邁阿密熱火
7:30 布魯克林籃網 出戰 亞特蘭大老鷹
8:00 芝加哥公牛 出戰 紐澳良鵜鶘
NBA例行賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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明日將會有許多球隊迎來新賽季的首戰，而季前熱身賽表現相當優異、沒有吞過敗仗的金州勇士，能否複製這樣的好表現，值得球迷注目；至於曼菲斯灰熊則將前進鹽湖城踢館猶他爵士，日本球迷也引頸期盼河村勇輝能夠得到機會上場。
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NBA賽程表
NBA2024-25例行賽第二日賽程表：
10/24(以下為台灣時間)
7:00 印隊安納溜馬 出戰 底特律活塞
7:30 克里夫蘭騎士 出戰 多倫多暴龍
7:30 密爾瓦基公鹿 出戰 費城76人
7:30 奧蘭多魔術 出戰 邁阿密熱火
7:30 布魯克林籃網 出戰 亞特蘭大老鷹
8:00 芝加哥公牛 出戰 紐澳良鵜鶘
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