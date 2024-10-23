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▲周杰倫演唱會門票開搶，拓元售票系統卡爆，等網站跑完幾乎都已經賣光了。（圖／翻攝自拓元售票網）

周杰倫即將在12月於大巨蛋開唱，23日中午開放搶票後秒殺，拓元售票網站還一度無法重新整理，讓許多歌迷叫苦連天，不過有網友指出，根據個人經驗，可以從演唱會開始前兩週，每天早上去刷拓元，因為時間越近就會有越多人突然有事不能去，「每天都會有零星票，那是循正常管道退票的釋出票。」讓原本不抱希望的歌迷瞬間又復活。周杰倫的演唱會門票不到5分鐘就完售，讓許多歌迷哀號，有網友在臉書分享，根據個人經驗，可以從演唱會前兩週開始，每天早上9:30去刷拓元，「每天都會有零星票，那是循正常管道退票的釋出票，因為時間越近就越多人會突然有事不能去。」讓許多歌迷順間又燃起希望，留言，「好人一生平安」、「原來還有這招」、「感謝大大分享」！周杰倫15萬張的演唱會門票，不到5分鐘就完售，最高同時有89萬人進到拓元搶票，導致系統一度癱瘓，想當然網路上也開始出現黃牛高價賣票的現象，最高可以賣到25萬，引發歌迷不滿，台北市長蔣萬安也都說：「我好多朋友也說不容易搶到。」至於黃牛問題，他也承諾警察局和文化局都將會加強查緝。