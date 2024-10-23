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▲蔡尚樺在IG上分享自己目睹車禍的行車紀錄器畫面。（圖／蔡尚樺IG）

▲蔡尚樺透過經紀人報平安，車上的人都沒事。（圖／蔡尚樺IG）

主持人蔡尚樺今（23）日在社群平台分享兩篇貼文，透露自己與經紀人淳淳一起前往陽明山拜拜時，返程途中竟遇上驚險車禍。由於天雨路滑，對向車輛打滑，從他們車身旁邊滑過後，撞擊上他們後方的車輛，所幸蔡尚樺和經紀人均未受傷，經紀人也向《NOWnews今日新聞》透露了當時情況：「被撞的是我們後面的車，沒撞到我們的。」蔡尚樺描述當時的情況，她在文中寫道：「淳淳開到陽明山時霧超大，結果遇到對向車和我們後面那台車對撞。」砰一聲讓她都嚇壞了，並希望他們平安。她還分享了撞車的行車紀錄器畫面，直呼：「真的太危險了！」也不忘提醒大家，雨天開車一定要減速慢行，保護自己也保護他人，並希望大家都能平安無事。影片中也可以看到對向車子從蔡尚樺搭乘的車子旁擦身而過，十分驚險，《NOWnews今日新聞》也以訊息關心蔡尚樺情況，經紀人回應：「我們很平安喔，剛好被撞的是我們後面的車，沒撞到我們的。」由於當時由經紀人駕駛，車速並不快、只有30公里左右，所幸人都沒事。