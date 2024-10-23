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▲雖然中信兄弟已經取得聽牌優勢，但陳子豪仍表示不到最後一刻絕不鬆懈。（圖／記者潘毅攝）

中職台灣大賽G4今（23）日在台南棒球場舉辦，但是回到「真主場」的統一獅最終仍以4:6不敵中信兄弟，讓對手取得三勝聽盤優勢。賽後中信兄弟總教練平野惠一也大讚本場敲出陽春砲、貢獻兩打點的陳子豪，同時也認證「陳子豪在大巨蛋打不好。」今天在台南進行的台灣大賽G4，全場湧進1萬名熱血球迷，為主場球隊統一獅打氣，不過本場比賽統一獅打線串聯狀態不佳，整場敲出13支安打僅得4分，反觀中信兄弟這裡，出了一位「打點英雄」第四棒陳子豪，在首局就從郭俊麟手中敲出二壘安打，讓球隊先馳得點，還在5局上狙擊獅隊林詔恩，轟出陽春砲。在賽後記者會上，中信兄弟總教練平野惠一表示，自己在賽前本來就預測G4會是一場拉鋸戰。被問到陳子豪是否在大巨蛋打不好？隨後平野教練也摸摸陳子豪的頭表示：「對啊。」被問到為何今天打擊表現會這麼好？陳子豪也表示，賽前就把策略鎖定在打高球，把球盡力往天上打。陳子豪表示，在5局上半敲出陽春砲之前，有被學長周思齊提點「對方的球比較會掉下來」，而他也盡力往天空打，也獲得了很好的結果。目前中信兄弟已經取得聽牌優勢，後續的台灣大賽都是在中信兄弟的台中主場洲際棒球場舉行，因此中信已經確定若能奪冠就是在主場拋彩帶，不過陳子豪也表示，雖然球隊目前聽牌，但是仍會保持「不到最後一刻，絕不鬆懈」的精神繼續奮戰。