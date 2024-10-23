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中職台灣大賽G4今日（23日）在台南棒球場進行，中信兄弟先發投手鄭凱文穩定表現，加上隊友火力支援，終場兄弟以6:4擊退統一獅，在總冠軍賽3勝1敗的聽牌優勢。鄭凱文不僅再次成為關鍵戰的功臣，還以36歲又89天的年齡，打破隊史最年長本土先發投手的紀錄，超越1993年張永昌所創下的35歲50天紀錄。儘管在比賽首局丟分，鄭凱文仍盡可能壓低失分，以5.1局完成先發任務。賽後他表示：「隊友在第一局就打下分數，但剛開始投球的節奏不好，感謝捕手高宇杰幫我調整，後面有越投越順的感覺。」這是鄭凱文生涯第8次參加台灣大賽，感謝歷年來的教練給予他機會，「能夠在這麼重要的比賽中出賽，對我意義重大，特別是今年出賽次數不多，教練團的信任讓我非常感激，能展現實力幫助球隊贏球，是我對他們信任的回報。」除了鄭凱文之外，吳俊偉、李振昌和呂彥青3名牛棚投手輪番封鎖獅隊，也是勝利的關鍵之一。對於參加台灣大賽經驗不多的年輕球員，鄭凱文也送上鼓勵：「比賽還沒結束，大家必須繼續全力備戰，不能放鬆，要為下一場比賽做好準備。」