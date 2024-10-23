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▲中信兄弟後援投手吳俊偉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲台灣大賽G4搶聽牌關鍵戰，中信兄弟本土先發鄭凱文主投5.1局被敲10安打失掉4分（3責失），投出2次三振，拿下勝投。（圖／中信兄弟提供）

▲統一獅中繼投手林詔恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

台灣大賽第4戰，中信兄弟與統一獅都派出本土投手先發。由於2邊的先發投手鄭凱文與郭俊麟，都不是在例行賽裡面壓制力特別好的投手，因此賽前都已擬定，要用比較積極的投手調度模式來應對。然而在積極調度投手之下，牛棚壓制力成為勝負關鍵，最終中信兄弟6：4擊敗統一獅，拿下聽牌第3勝。中信兄弟先發投手鄭凱文，是屬於球速不快、靠控球來讓對手打不好的投手。然而比賽前段，低角度的控制力較不足，進壘點偏高的狀態下，屢屢被統一獅打者掌握擊出穿越安打。能投到5局以上，基本上是靠著經驗來跟打者周旋，加上6局上中信兄弟把比數拉開，才讓他有續投空間。不過為了以防萬一，中信兄弟在第6局鄭凱文續投時，就已讓吳俊偉在場邊準備。林岱安的內野滾地球，中信兄弟三壘手王威晨發生失誤，是守備未能幫助投手抓到出局數，此時中信兄弟還可以再觀察看看，但直到林祖傑在1出局後擊出安打，就是打者再度掌握鄭凱文投球，也因此中信兄弟決定把吳俊偉換上。考量台灣大賽第4戰打完有1天休兵日，前1天吳俊偉也未上陣，在這2個背景條件下，吳俊偉或許可以貢獻較多用球數。充沛體力下，吳俊偉直球速度有出來，因而接連擠壓林佳緯、邱智呈的打擊，抓到2個關鍵出局數。7局下，吳俊偉面對陳傑憲跟潘傑楷，接連被擊出2支安打形成一、三壘有人。但吳俊偉面對左打者還是有優勢，他的直球會跑卡特球軌跡、變速球對左打能攻外角，因此本季對左打被打擊率只有1成68，後續面對林安可跟林益全也把這2個特點發揮。變速球讓林安可打成飛球出局，速球擠壓林益全形成雙殺，再度化解危機。吳俊偉在台灣大賽第4戰提前上場，但後續的局數要怎麼分配，很考驗中信兄弟的調度。在吳俊偉中繼投球時，7局的危機，旁邊有呂彥青在熱身準備，如果狀態很危急，2名牛棚王牌提前上也沒關係，9局的比賽需要27個出局數，先把出局數抓起來，後面再看狀況是這場比賽中信兄弟的調度方式。吳俊偉完成1.2局投球後，第8局，中信兄弟交由李振昌來處理。因為此時是後段棒次，理論上攻擊力較為薄弱，加上李振昌前場比賽出賽狀況不錯，所以讓他先上陣，他也不負所託，順利投出3上3下，甚至直球均速都在145公里以上，球威狀態很理想。在前面吳俊偉體力充分吃完跨局、李振昌安全解決後段棒次，9局下來面對統一獅前段棒次，就交由呂彥青來處理。呂彥青過去亦擔任過終結者位置，對這個角色不陌生，2分領先在手，不斷攻擊好球帶，順利完成關門任務。統一獅先發投手郭俊麟，原定是季後挑戰賽第4戰先發，前次在一軍出賽，已是10月10日面對富邦悍將，在體力充分，也知道教練團調度可能會以投手車輪戰為主，因此郭俊麟並沒有保留，一開賽就把速度催出來，最終也繳出4局3分的內容，符合教練團預期。不過後續接替的投手林詔恩，希望能做長中繼的調度。不過林詔恩今年狀態沒有去年好，直球壓制力不如去年，去年均速快了1公里、揮空率高了1%，都是不利因素，也因此林詔恩在第5局上場接替郭俊麟，要面對中信兄弟中心打線，果然投得比較辛苦，對戰中信兄弟陳子豪時，速球被咬中形成陽春砲，多丟了1分。6局上林詔恩續投，1出局後，面對9棒高宇杰投出保送，讓中信兄弟前段棒次有壘上有人的攻擊機會，統一獅直接把裴瑞茲換上來希望凍結攻勢。裴瑞茲球速雖快，但控球不穩，接連面對宋晟睿、岳政華都球數落後，也給了2名打者可把好球帶縮得較小，2名打者也都挑紅中位置進攻，接連擊出安打，讓中信兄弟單局攻下2分，拉開領先差距，也決定了這場比賽勝敗。