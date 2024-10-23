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亞洲天王周杰倫演唱會今（23）日中午開票開賣，18萬張票秒殺，很多人搶不到票，但黃牛票喊價卻塞爆全網。國民黨葉元之今質詢文化部長李遠，網路上有代購周杰倫門票網站，一張代購價超過2萬，文化部為何不去查？李遠答詢稱，文化部「有檢舉才會去調查」。葉元之批，文化部不該只是被動接受檢舉，要主動去查，因為現在民眾對於黃牛深惡痛絕，應該以一般消費者的心情為依歸，難道「沒有檢舉就讓事情發生」，李遠則回覆，「可以、可以」。葉元之指出，周杰倫演場會開賣，隨便在網路上查，一堆的代購加價，加得很誇張，一張6880元的票，可以加價超過2萬，這明顯違法，尤其很多黃牛都是用掃票機器人大量掃票，所以才能承諾代購，有把握買到這麼大量的門票。葉元之追問，「這樣合理嗎」？李遠說，「當然不合理」，葉元之也說，黃牛很猖獗，網路上隨便GOOGLE關鍵字「周杰倫代購」，一搜就一大堆，「請你們主動稽查好嗎」？葉元之也質疑，文化部為了打黃牛還特別成立「打黃牛辦公室」，花了2300萬元公帑，委託律師事務所來辦理，但明顯成效不彰，從112年6月到113年9月受理檢舉2802件，但大部分不符合形式就直接退件，只受理了1059件，最後裁罰70件。他質疑，15個月才辦理1059件，一個月大概70件左右，一天才兩件，花大錢成立「打黃牛辦公室」，效益何在？李遠解釋，找律師事務所的原因是因為相關案件的程序非常複雜，但葉元之指出，基本上黃牛行為的樣態為固定形式，基本上按照樣態、照SOP做，不是說每一個案子都是不同樣態，沒有這麼複雜。李遠則回應表示，會進一步瞭解狀況，並承諾將會加強打擊黃牛。