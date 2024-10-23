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中信兄弟在台灣大賽G4中以6:4險勝統一獅，在總冠軍取得3：１聽牌優勢。此戰是今年台灣大賽以來，分差最小的一場，賽後，兄弟隊長王威晨強調球隊在面對逆境時的快速調整能力，並點出短期賽的關鍵在於「臨場反應與隊友信任」。王威晨表示：「我們目前氣勢不錯，一場一場專注當下，這是我們一直在執行的。」他提到，即便在首局領先後被統一逆轉，隊內氣勢依舊高昂，「我們都知道還有8局可以進攻，每個人都很相信彼此，只要注重細節，像是攻擊、守備和跑壘，勝率就能提高。」談到這個系列賽的團隊打擊表現，王威晨表示球隊發揮良好，「希望能延續這樣的狀態，直到拿下總冠軍。」他也分享了台灣大賽G3結束後，全隊一直到今早清晨4點才抵達台南，身為隊長的他特別在賽前與學弟們聊天，希望幫助經驗較少的選手舒緩壓力。針對本場比賽雙方比分緊咬，王威晨指出，由於已經一段時間沒有面對獅隊投手郭俊麟，球隊必須盡快適應比賽，「短期賽就是要快調整，越快進入比賽狀態，才能取得優勢。」他強調，兄弟精神就是不放棄，無論情勢如何，持續作戰並相信隊友，是成功奪冠的關鍵。