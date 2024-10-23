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▲陳傑憲在今日賽事中擊出雙殺打。（圖／記者葉政勳攝）

▲林益全。（圖／朱永強攝）

中職台灣大賽G4今（23）日於台南棒球場登場，不過最終統一獅無法再主場擊敗中信兄弟，讓對手搶先取得3勝聽牌優勢，對此，統一獅總教練林岳平也在賽後表示，期盼球隊再次上演2020年的奇蹟逆轉秀。回到主場台南棒球場的統一獅，本場打擊表現其實還算不錯，一共敲出13支安打，但每次有球員攻佔壘包，卻都無法順利把分數送回來，只拿到4分。反觀對手中信兄弟，雖然本場比賽雖然只敲出11支安打，還發生兩次失誤，但今天改打第四棒的陳子豪卻成為英雄，不但在第一局就敲出二壘安打，還在5局上轟出陽春砲，關鍵2打點也成為中信贏下比賽的關鍵。對此，統一獅總教練林岳平也在賽後記者會中表示，，「一個是陳傑憲，一個林益全，他們都是好打者，壘上有人的情況都是希望他們能敲出深遠安打，送回三壘跑者」，但最終都敲成內野滾地球，形成雙殺。另外，針對今天先發投手郭俊麟的表現，餅總也表示，賽前就已經設定郭俊麟約主投4局，而本場比賽也有達成設定目標，表現不錯。目前球隊陷入1勝3敗的絕境，餅總表示，目前已經是背水一戰，「上一次也差不多是這樣，希望後面3場比賽，我們可以逆轉」。回顧2020年的中職台灣大賽，當年同樣是中信兄弟對決統一7-ELEVEn獅當年前兩場雙方也戰成1：1平手，沒想到後續兄弟連贏兩場，同樣在統一獅主場台南取勝，取得3:1絕對優勢。沒想到後續三場比賽戰況風雲變色，第四場比賽統一先在主場阻止對方拋彩帶，第五場回到洲際球場，更是上演大魯閣，以12:1擊敗統一，將戰局追平。最後關鍵的第七場比賽，統一獅先馳得點，一到三局都有1分進帳，但在3局下被中信灌進4分，不過到了7局上，統一也回敬4分大局，最終統一就以7:4上演奇蹟逆轉秀，在台中洲際客場封王拋彩帶。