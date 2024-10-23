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美國股市周三（23）開盤走低，主要受美國國債殖利率持續攀升的壓力以及部分企業財報表現不佳的影響，包含可口可樂、波音、麥當勞以及星巴克的財報結果未能提振投資人信心，進一步打壓市場情緒，道瓊工業指數下跌近 300 點。至截稿前，道瓊工業指數下跌近 300 點，跌幅約 0.7%，那斯達克綜合指數下跌超過 80 點，跌幅約 0.5%，而標普 500 指數下跌近 0.4%，費城半導體指數則跌約 0.2%，台積電ADR挫低0.5%，輝達摔3%。美債 10 年期殖利率升至 4.242%，而美元指數也攀升至 104.36，進一步加重了市場的避險情緒。投資者對於聯準會未來可能放緩降息的預期，使股市承受壓力。特斯拉股價在盤前交易中走低，該公司即將公佈財報，預期其本季度的獲利可能下滑，成為科技巨頭中第一家面臨獲利壓力的企業。而麥當勞也因其牛肉產品疑似受到大腸桿菌污染，導致股價大跌，進一步加劇了市場下行壓力。此外，國際貨幣基金 (IMF) 下調了對明年全球經濟增長的預期，並警告全球面臨戰爭和貿易保護主義等風險，儘管IMF對各國央行遏制通膨的努力表示讚賞，這些風險因素仍對市場造成負面影響。