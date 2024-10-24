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土耳其航空航太工業公司（TAI）當地時間週三（23）位於首都安卡拉的主要設施遭遇恐怖攻擊，造成多人傷亡，至截稿前官方表示已造成4人死亡、14人受傷，以及有人質遭到挾持，當地媒體稱至少有3名恐怖份子參與攻擊，其中1人疑似為女性，另1人則背著突擊步槍，樣貌遭監視器拍下。綜合土耳其國營媒體與地方新聞，該事件發生於當地時間下午四點，至少有3名恐怖分子參與攻擊，進行攻擊的地區則是作為土耳其國防工業關鍵企業的土耳其航空航天工業公司（Turkish Aerospace Industries，TAI）總部，據報攻擊方式可能包括自殺炸彈攻擊與槍擊。安卡拉市長在受訪時表示目前已造成4人死亡、14人受傷，現場監視器畫面掌握情報包含恐怖份子其中一人長相，推測應是在保全換班期間乘坐計程車抵達公司入口，其中一人引爆了炸彈，其他人則進入建築物內展開攻擊。土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）指出，政府已定調此案是恐怖攻擊，但未透露進一步細節；人在俄羅斯參加金磚峰會的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對此也發表強力譴責，稱這些恐怖份子為卑鄙惡徒，同時也稱「讓我們為死者祈禱、也希望傷者早日康復」，蒲亭則在活動上同樣譴責這起恐怖攻擊並表示哀悼。《美聯社》稱截至目前，尚無任何組織承認對這次攻擊負責，而過去包含庫德族武裝分子、伊斯蘭國組織以及左翼極端分子都曾在土耳其發動類似襲擊事件。目前，安全部隊、救護車和消防隊已趕赴現場，公司附近的居民區也加強了戒備。土耳其航空航天工業公司是土耳其國防工業的關鍵企業，該公司創立於1973年，旨在減少對外國的依賴，並曾與美國合作製造F-16戰機。