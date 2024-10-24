我是廣告 請繼續往下閱讀

美國公債殖利率上升打壓市場情緒，加上部分企業公布的季度財報不如預期，影響美股主要指數23日普遍收跌，其中道瓊工業指數重挫409點，創下1個多月以來的最大單日跌幅。綜合《CNBC》等外媒報導，美國10年公債殖利率持續攀升，一度觸及盤中高點，突破4.25%，達到自7月26日以來的最高水平。有分析認為，即便聯準會（Fed）9月已開始降息，但過去1個月美國公債殖利率上升的原因，一部分是因為近期的經濟數據，另一部分則是擔心若川普（Donald Trump）重返白宮，美國的財政赤字可能會增加。西北共同財富管理公司首席投資官舒特（Brent Schutte）表示，在他看來，一切都與升息的影響有關，市場正在重新定價聯準會大幅降息的可能性，直言：「經濟的某些部分尚未感受到升息的影響，但利率維持在高位的時間越長，經濟的不同部分就越需要重新定價以適應這一現實……經濟已經失衡。」舒特進一步指出，美國股市最被高估的是大盤股，而且由於經濟衰退的風險依然存在，他認爲市場將在短期內回調。23日收盤，美股道瓊指數下跌409.94點，或0.96%，收42514.95點；那斯達克指數下跌296.48點，或1.6%，收18276.65點；標普500指數下跌53.78點，或0.92%，收5797.42點；費城半導體指數下跌59.34點，或1.14%，收5131.37點。焦點個股方面，由於其招牌產品引發大腸桿菌疫情，麥當勞股價暴跌超過5%；蘋果、輝達股價跌幅超過2%；臉書母公司Meta下滑 3%，Netflix、亞馬遜也跌約2%。不過特斯拉則在發布第3季財報後，因利潤優於預期，所以儘管營收略低，其股價在美股盤後交易一度飆升10%。