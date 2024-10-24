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土耳其航空航太工業公司（土耳其語：TürkHavacılıkve Uzay SanayiA.Ş.，TUSAŞ，簡稱：TAI）當地時間週三（23）位於首都安卡拉的主要設施遭遇恐怖攻擊，截至發稿時間為止，已知造成5人死亡、22人受傷，至少2名施襲者被擊斃。雖然目前是由哪個組織策畫尚不明確，但土耳其政府懷疑與庫德工人黨（PKK）有關，在TAI遇襲後，已對位於伊拉克北部和敘利亞的庫德工人黨目標實施打擊。綜合《路透社》等外媒報導，土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）聲稱，策畫這起恐攻之人，「極有可能」是遭土耳其取締的庫德工人黨成員：「從行事風格來看，這次襲擊很可能是庫德工人黨所為。一旦身份識別完成，其他證據變得更加清晰，我們將與大家分享更多具體資訊。」目擊者告訴《路透社》，大樓內的員工被當局帶到避難所，幾個小時之間，任何人都不允許離開，並說爆炸可能發生在員工當天下班時的不同出口。土耳其國防部當地時間週三晚間也表示，土耳其空軍已對伊拉克北部和敘利亞北部進行了空襲，摧毀了32個庫德工人黨目標，聲稱殺死許多庫德工人黨的成員。庫德工人黨成立於1970年，目標是在它宣稱的庫德斯坦範圍內，建立一個獨立的社會主義庫德人民族國家，成立之初是以馬克思列寧主義和庫德民族主義作為意識形態基礎。該黨一般被認為是一個民族分離主義組織，因曾多次為了政治目標而對包含平民在內者使用武力，因此在國際上被許多國家和機構列為恐怖組織。至於遇襲的土耳其航空航太工業公司，則是土耳其國防工業的關鍵企業，是該國最重要的國防和航空公司之一，創立於1973年，旨在減少對外國的依賴，並曾與美國合作製造F-16戰機，還生產了土國第一架國家戰鬥機「KAAN」，並參與了其它許多項目。