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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）針對前白宮幕僚長凱利（John Kelly）揭露美國共和黨總統候選川普羨慕希特勒，民主黨總統候選人賀錦麗今天痛批，川普「日益精神錯亂」，尋求「不受限制的權力」。法新社報導，川普的前白宮幕僚長凱利告訴「紐約時報」（The New York Times），川普曾稱「希特勒（Adolf Hitler）也曾做過一些好事」，他「想要希特勒手下的那種將軍」。「大西洋月刊」（The Atlantic）也報導，川普曾於擔任總統時一次私下談話中表示：「我需要像希特勒手下那樣的將軍。」對此，賀錦麗今天痛批：「川普日益精神錯亂且不穩定」、「我們知道川普想要什麼。他想要不受限制的權力。」賀錦麗還警告，川普想要「對他忠誠」的軍隊，而不是美國憲法。（譯者：陳正健）1131024