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▲潭美颱風帶來的暴雨，引發山洪，並沖出大量火山沉積物，淹沒民眾交通工具。（圖／美聯社／達志影像）

今年第20號颱風潭美（菲律賓稱克莉絲汀Kristine），已於24日0時30分，在菲律賓伊薩貝拉省（Isabela）登陸，強風豪雨造成該國至少14人身亡，成千上萬的人被迫離開家園。綜合菲媒報導，在潭美颱風登陸前，菲律賓北部已暴雨成災，多處淹水，超過3萬人逃離家園。有村莊被洪水淹沒，居民受困，但受限於洪水高度，救援行動遭遇困難。報導指出，在菲律賓首都馬尼拉東南方約400公里的畢科爾區（Bicol Region），24小時內的降雨量已超過500毫米，相當於當地將近2個月的降雨量。暴雨並引爆山洪，沖出的火山沉積物也掩埋了一些民宅、交通工具。由於潭美帶來的惡劣天候，呂宋島所有學校和政府辦公室，24日都暫停1天，私人企業由負責人自行決定，涉及基礎服務、災害應變的機構則應繼續執勤。報導提到，每年這個時候，颱風襲擊菲律賓相當常見，但研究顯示，由於氣候變遷等因素影響，颱風在陸地上增強得更快，持續時間也更長。