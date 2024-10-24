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檢調偵辦台鹽綠能弊案，包括台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商涉共謀詐財，昨（23）日檢方以陳啟昱等5人涉特別背信等罪嫌且有串滅證之虞聲押禁見，經過長達10小時審理，台南地院認為罪證不足，今晨4時30分裁定陳啟昱等5人，羈押及禁止接見、通信聲請均駁回。台南地院指出，台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁，涉犯公司法中未實際繳納股款罪，商業會計法中以明知為不實事項而填製會計憑證或記入帳冊及利用不正當方法，致使會計事務或財務報表發生不實罪，刑法中使公務員登載不實罪，罪嫌重大。惟考量檢方就此部分偵查作為應屬完備鞏固，尚難認蘇坤煌、蘇俊仁因存有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，以及蘇俊仁因存有逃亡或逃亡之虞，致若不予羈押即難以進行追訴、審判狀況，2人尚無羈押及禁止接見、通信必要。此外，台南地院也指出，羈押聲請書所載犯罪事實，均是台鹽綠能公司受到損害，依相關卷證資料，台鹽綠能公司固是台鹽公司轉投資而成立公司，惟2家公司應分別獨立公司法人。且台鹽綠能公司並非證券交易法中所稱已發行同法所指有價證券公司，尚無從認為陳啟昱5人就羈押聲請書犯罪事實與證券交易法中第171條第1項第2款：已依本法發行有價證券公司董事、監察人、經理人或受雇人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害。及第3款已依本法發行有價證券公司董事、監察人或經理人，意圖為自己或第3人利益，而為違背其職務行為或侵占公司資產，致公司遭受損害達新台幣500萬元的構成要件相合。且檢方並未具體說明及指出不合哪些營業常規，則是否該當證券交易法第171條第1項第2款所指不合營業常規要件。因此，檢方認為陳啟昱5人均有涉犯證券交易法第171條第1項第2款不合營業常規不利益罪、同條第1項第3款特別背信罪部分，罪嫌不足。駁回陳啟昱等5人羈押及禁止接見、通信聲請，5人均被當庭釋放。若後續檢方不服裁定結果，可以提出抗告。