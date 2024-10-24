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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押，台北地檢署持續偵辦中，而9月間傳出柯文哲有一個私密的虛擬貨幣「冷錢包（cold wallet）」涉不法金流，有媒體日前披露，「冷錢包」已經被北檢查扣，正在破解中。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，其實USB或者冷錢包只是廠商送給官員的紀念禮物。陳智菡23日在節目《少康戰情室》表示，USB或者所謂的冷錢包是怎麼來的？她指出，檢廉到柯文哲家中搜索時，看到一個盒子，包裝精美，就是比特幣冷錢包的那種盒子，裡面可能有張卡片，檢調人員發現後可能覺得如獲至寶，很高興，認為這就是冷錢包，裡面應該就是藏了1500比特幣，而當下陳佩琪則要檢調人員直接拿去。陳智菡說，自己日前看到那個盒子，發現那就是過去柯文哲在擔任台北市長時曾出席一個活動，科技廠商給了很多官員的一個紀念禮物，可「冷錢包」這件事就這樣子炒了兩個月，但檢調查了兩個月也都查不到。陳智菡質疑，柯文哲可能去了一個活動，廠商送他一個紀念品，一個空的悠遊卡，就被說是貪官污吏，這到底是什麼世界？