我是廣告 請繼續往下閱讀

受到東北季風與第20號颱風潭美產生的「共伴效應」影響，宜蘭自22日深夜降下驚人雨勢，中央氣象署預估，宜蘭未來三天的總累積雨量將達到900毫米，而宜蘭縣政府23日晚間宣布，24日是否停班停課，由各機關學校自行決定。此決議引發民眾不滿，認為政府相當不負責任，紛紛湧入宜蘭縣長林姿妙臉書痛罵「出事算我活該嗎？」宜蘭縣政府23日晚間10點宣布，依據中央氣象署預報資料，24日受颱風「潭美」外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭縣山區及鄰近地區有局部豪雨情形發生，各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課，通知所屬公教員工及學生，並向本府報備，並請各防災單位做好防災及救災等工作。消息曝光後引發民眾不滿，認為政府決策非常不負責任，不少網友紛紛湧入林姿妙臉書痛罵「要不要放都不敢決定，妳這樣沒擔當的縣長還真是第一次看到」、「甚麼叫自行決定，出事算我活該嗎」、「懂了，這種停課手法就是反正鍋甩出去了，至於砸到誰，反正不是我就好」。此外，林姿妙涉及貪汙及洗錢案，遭宜蘭地檢署依法起訴，23日案件辯論終結，檢方指出，林姿妙因違反貪污治罪條例，求處有期徒刑20年，至於洗錢部分，求處有期徒刑2年6個月，一審宣判結果將在12月31日宣判。