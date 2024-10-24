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美國總統大選邁入最終階段，由於不確定性上升，拖累美股四大指數昨（23）日全數走低，不過台北股市今（24）日在台積電的領漲下，開盤上漲111.88點、來到23446.64點，挑戰站回5日線。大盤開高之際，中小型股開盤持續上漲0.09點、來到274.16點。今日開盤量大強勢個股：綠界科技*、台玻、瀧澤科、三晃、友威科；開盤量大弱勢個股：淘帝-KY、大洋-KY、聯鈞、華星光、悅城。權值股走勢分歧，權王台積電開盤上漲15元、來到1075元；鴻海開盤下跌1元、來到215元；聯發科開在平盤價1300元。美國投資人對於11月5日的總統大選的不確定性感到擔憂，10年期美債殖利率週三攀升3.6個基點至4.24%，收在7月底以來的最高，自9月16日觸及的低點3.622%飆升61.8個基點，也因此拖累美股四大指數昨日全數收黑，道瓊指數下跌409.94點或0.96%，收42514.95點，那斯達克指數下跌296.48點或1.6%，收18276.65點，標普500指數下跌53.78點或0.92%，收5797.42點，費半指數下跌59.34點或1.14%，收5131.37點。科技五大天王全數收跌，Meta下跌3.15%，蘋果下跌2.16%，Alphabet下跌1.43%，微軟下跌0.68%，亞馬遜下跌2.63%。半導體股也遭到賣壓襲擊，高通下跌3.80%，應用材料下跌0.16%，德儀大漲4.01%，AMD下跌0.77%，輝達下跌2.81%，美光下跌2.57%。台股ADR多收低。台積電ADR上漲1.2%，日月光ADR下跌1.93%，聯電ADR下跌1.28%，中華電信ADR下跌1.02%。