聯盟將介入調查Embiid出賽狀況！NBA美國職籃在昨（23）日開幕，休賽季重金挖角來Paul George的費城76人，則是在今（24）日迎來賽季首場比賽，不過陣中主力Joel Embiid卻因為考量左膝傷勢，將會缺席本周的3場賽事。針對Joel Embiid的出缺席狀況，NBA知名記者Shams Charania透露，聯盟官方即將介入調查。
宣告不打背靠背 聯盟介入調查
76人在開幕戰遭遇勁敵密爾瓦基公鹿，但比賽開打前夕，球團卻公布不僅主力中鋒Joel Embiid將缺席開幕戰，就連Paul George也確定不打。新「費城3巨頭」中，只有砍分大將Tyrese Maxey能率隊先發。
事實上，Joel Embiid在開季前的接受美國媒體《ESPN》的訪問中，談到自己各種傷勢問題，曾透露：「如果要我猜的話，我想我可能職業生涯餘下的時間，都不會再打背靠背比賽了。」此話一出，受到不少外界批評聲浪。
NBA知名記者Shams Charania，今（24）日就透露，因為根據球員參賽的規範，當球隊的主力球星在全球轉播的賽事缺席時，聯盟官方會對球隊進行調查，因此，將會針對Joel Embiid出席比賽的狀況進行調查。
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76人在開幕戰遭遇勁敵密爾瓦基公鹿，但比賽開打前夕，球團卻公布不僅主力中鋒Joel Embiid將缺席開幕戰，就連Paul George也確定不打。新「費城3巨頭」中，只有砍分大將Tyrese Maxey能率隊先發。
事實上，Joel Embiid在開季前的接受美國媒體《ESPN》的訪問中，談到自己各種傷勢問題，曾透露：「如果要我猜的話，我想我可能職業生涯餘下的時間，都不會再打背靠背比賽了。」此話一出，受到不少外界批評聲浪。
NBA知名記者Shams Charania，今（24）日就透露，因為根據球員參賽的規範，當球隊的主力球星在全球轉播的賽事缺席時，聯盟官方會對球隊進行調查，因此，將會針對Joel Embiid出席比賽的狀況進行調查。