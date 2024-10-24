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聯盟將介入調查Embiid出賽狀況！NBA美國職籃在昨（23）日開幕，休賽季重金挖角來Paul George的費城76人，則是在今（24）日迎來賽季首場比賽，不過76人在開幕戰遭遇勁敵密爾瓦基公鹿，但事實上，Joel Embiid在開季前的接受美國媒體《ESPN》的訪問中，談到自己各種傷勢問題，曾透露：「」此話一出，受到不少外界批評聲浪。NBA知名記者Shams Charania，