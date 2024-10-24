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（中央社華頓23日綜合外電報導）美國今天表示有至少3000名北韓士兵被派至俄羅斯並在當地受訓；美方警告，這些北韓軍人若在烏克蘭參與戰鬥，基輔當局將可視其為正當軍事目標。法新社報導，俄羅斯自全面入侵烏克蘭以來，便推升與北韓的政治軍事聯盟。北韓長久以來也一直被控向俄軍提供軍火。然而，出兵支援俄國部隊之舉，將是北韓大幅升高對俄方的支持，引發烏克蘭和其他西方國家警告。美國國家安全會議（US National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴媒體：「我方評估在10月初到10月中旬這段時間，北韓將至少3000名士兵移師俄國東部。」他說，這些士兵搭船從北韓至海參崴（Vladivostok），接著前往「俄國東部的數個俄軍訓練營，目前正在受訓當中」。他說，「我們目前還不知道這些士兵是否將與俄軍並肩戰鬥」，然而，「若是這些北韓軍人決定加入攻打烏克蘭的行列，他們將成為正當的軍事目標」。北韓官媒這一週來並未發表相關評論。俄羅斯今天拒絕證實或否認上述報導。俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴媒體說，「去問平壤」他們的士兵在哪。烏克蘭今天呼籲部署在俄羅斯的北韓軍人放下武器，以保住自己的性命。烏克蘭軍事情報部門發布聲明說：「我們要向所有被派至協助（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權的北韓士兵喊話，各位切勿毫無意義地葬身異鄉。」聲明還說：「已有數十萬名俄軍永遠回不了家，你們千萬別步上他們的後塵！」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131024