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中央政府總預預算持續卡關，癥結點之一便是朝野對於「原住民禁伐補償預算」的立場不同。對此，前立委郭正亮表示，行政院長卓榮泰本來私下談好了，可總統賴清德下了一道死命令，就是「預算絕對不能重編」；前立委蔡正元直呼，原住民成了賴清德獨裁的第一個犧牲品。郭正亮23日在節目《大新聞大爆卦》表示，總預算案的根本議題，其實是賴清德手上的統籌款少了將近兩千億，這樣2026要怎麼選舉？賴清德關心的才不是原住民禁伐補償條例。郭正亮續指，事實上卓榮泰絕對不是硬梆梆的人，「他本來私下都談好了，說：我用二倍金、用原民會的基金，就可以處理了」，但因為賴清德下了一個死命令，就是「預算絕對不能重編」。郭正亮說，賴清德就是不想讓人覺得，立法院通過的法律案，行政院就一定要遵守，「就是不能承認法律案的絕對效力！因為你只要承認了，後面的財政收支劃分，你也要遵守。」同台的蔡正元也直言，賴清德寧可顛覆民主法治的基本架構，也要開始推動「賴清德獨裁」，而原住民就成了獨裁的第一個犧牲品。