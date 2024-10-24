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▲前洛杉磯天使隊總教練、過去也曾執教過大谷的Joe Maddon認為昔日子弟兵還有可以加強的部分，他對於大谷在世界大賽的期望是「稍微縮小好球帶設定」和專注於上壘。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽即將由紐約洋基碰頭洛杉磯道奇，雙方在睽違43年之後，總算在世界大賽上再度碰頭，「豪門對決」最終鹿死誰手，也是外界關注焦點。而稍早過去曾在2009年帶領洋基奪冠的總教練吉拉迪（Joe Girardi）受訪時指出，洋基要奪冠的關鍵之一，在於該投手要如何應付道奇出色的左打群，特別是日籍巨星大谷翔平，根據大聯盟官網報導，洋基前任主帥Joe Girardi稍早受訪時指出，洋基睽違15年再前進到世界大賽，如今在世界大賽上也將再度面對到老對手道奇，而Joe Girardi說到，「你必須要想辦法解決第8棒、第9棒打者，「看起來大都會隊在國聯冠軍賽上，嘗試對他丟很多內角球，但如果你丟得不夠裡面，他就會對你造成重傷害。。」Joe Girardi如此說到。不過前洛杉磯天使隊總教練、過去也曾執教過大谷翔平的Joe Maddon，認為昔日子弟兵還有可以加強的部分，他對於大谷在世界大賽的期望是