MLB美國職棒世界大賽即將由紐約洋基碰頭洛杉磯道奇，雙方在睽違43年之後，總算在世界大賽上再度碰頭，「豪門對決」最終鹿死誰手，也是外界關注焦點。而稍早過去曾在2009年帶領洋基奪冠的總教練吉拉迪（Joe Girardi）受訪時指出，洋基要奪冠的關鍵之一，在於該投手要如何應付道奇出色的左打群，特別是日籍巨星大谷翔平，他也預測雙方將會廝殺至G7，最終將由洋基捧盃。
Girardi稱洋基想奪冠 必須試圖壓制道奇左打群
根據大聯盟官網報導，洋基前任主帥Joe Girardi稍早受訪時指出，洋基睽違15年再前進到世界大賽，如今在世界大賽上也將再度面對到老對手道奇，而條紋軍想要奪冠最大的挑戰，是要能夠應付道奇隊出色的「左打部隊」，尤其是日籍球星大谷翔平。
大谷翔平是勝負關鍵 Girardi這樣看
Joe Girardi說到，「你必須要想辦法解決第8棒、第9棒打者，你不能在必須正面交手的情況之下，讓大谷翔平上場打擊。」
「看起來大都會隊在國聯冠軍賽上，嘗試對他丟很多內角球，但如果你丟得不夠裡面，他就會對你造成重傷害。大谷是一位很棒的打者，他會擊出安打，只要確保他不是在壘上有人時打出來就好。」Joe Girardi如此說到。
不過前洛杉磯天使隊總教練、過去也曾執教過大谷翔平的Joe Maddon，認為昔日子弟兵還有可以加強的部分，他對於大谷在世界大賽的期望是「稍微縮小好球帶設定」，和專注於上壘。
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根據大聯盟官網報導，洋基前任主帥Joe Girardi稍早受訪時指出，洋基睽違15年再前進到世界大賽，如今在世界大賽上也將再度面對到老對手道奇，而條紋軍想要奪冠最大的挑戰，是要能夠應付道奇隊出色的「左打部隊」，尤其是日籍球星大谷翔平。
大谷翔平是勝負關鍵 Girardi這樣看
Joe Girardi說到，「你必須要想辦法解決第8棒、第9棒打者，你不能在必須正面交手的情況之下，讓大谷翔平上場打擊。」
「看起來大都會隊在國聯冠軍賽上，嘗試對他丟很多內角球，但如果你丟得不夠裡面，他就會對你造成重傷害。大谷是一位很棒的打者，他會擊出安打，只要確保他不是在壘上有人時打出來就好。」Joe Girardi如此說到。
不過前洛杉磯天使隊總教練、過去也曾執教過大谷翔平的Joe Maddon，認為昔日子弟兵還有可以加強的部分，他對於大谷在世界大賽的期望是「稍微縮小好球帶設定」，和專注於上壘。