MLB官網看好大谷翔平回穩！美職大聯盟2大人氣球隊，洛杉磯道奇以及紐約洋基隊，26日即將在最終的世界大賽舞台碰頭，MLB官網的專欄記者Anthony Castrovince在今（24）日撰文分析雙方的戰力，並針對各位置逐一比較。針對指定打擊部分，該文章指出道奇日籍球星大谷翔平，雖然較少開轟，在得點圈的進攻穩定，看好他的表現將更勝於洋基在美聯冠軍戰的MVP「怪力男」Giancarlo Stanton。
怪力男季後賽連日開轟 官網卻更看好大谷
Anthony Castrovince的文章中，針對洋基和道奇的戰力，在球場上各守備位置以及先發輪值、牛棚投手等面向作出比較，其中道奇在捕手、三壘手、游擊手、左外野手、指定打擊和牛棚部分略勝一籌，而其他部分則由洋基佔據優勢。
在指定打擊的部分，洋基Giancarlo Stanton近期狀態絕佳，在美聯冠軍戰交手克里夫蘭守護者的比賽中，更是連續在G3至G5的3場比賽開轟，幫助洋基晉級，並獲得系列賽MVP。
儘管如此，在指定位置上該篇文章仍選擇由大谷翔平勝出。Anthony Castrovince開玩笑解釋道，右外野手部份已經選擇洋基的Juan Soto，而非貝茲的情況下，因而在指定打擊位置作出取捨。
他認為，雖然大谷翔平近日較少開轟，表現因而遭到質疑，但卻看好大谷翔平自我調整的能力，尤其在得點圈有人的32個打席，就敲出18支安打，是做出這項評估的原因。
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Anthony Castrovince的文章中，針對洋基和道奇的戰力，在球場上各守備位置以及先發輪值、牛棚投手等面向作出比較，其中道奇在捕手、三壘手、游擊手、左外野手、指定打擊和牛棚部分略勝一籌，而其他部分則由洋基佔據優勢。
在指定打擊的部分，洋基Giancarlo Stanton近期狀態絕佳，在美聯冠軍戰交手克里夫蘭守護者的比賽中，更是連續在G3至G5的3場比賽開轟，幫助洋基晉級，並獲得系列賽MVP。
儘管如此，在指定位置上該篇文章仍選擇由大谷翔平勝出。Anthony Castrovince開玩笑解釋道，右外野手部份已經選擇洋基的Juan Soto，而非貝茲的情況下，因而在指定打擊位置作出取捨。
他認為，雖然大谷翔平近日較少開轟，表現因而遭到質疑，但卻看好大谷翔平自我調整的能力，尤其在得點圈有人的32個打席，就敲出18支安打，是做出這項評估的原因。