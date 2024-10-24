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越南約有1億人口，隨著經濟崛起，當地民眾也迷上網購。五大主要電商今年前三季營收達89億美元（約新台幣2853億元），較去年同期成長近四成，表現十分亮眼。為了搶奪龐大電商商機，中國各個電商平台如拼多多（Temu）和希音（Shein）等，紛紛湧進越南。根據越南媒體《民智報（Dan Tri）》報導，越南電商數據公司Metric的報告顯示，今年前三季，越南的電商市場繼續維持積極成長的趨勢。蝦皮（Shopee）、Lazada、Tiki、TikTok商店與Sendo這5大網購平台今年前三季，在越南市場的銷售額達到227.7兆越南盾（約89億美元）、年增37.6%，且越南消費者在第三季就買了84兆越南盾、年增15.9%。TikTok商店與蝦皮的銷售額成長最多，分別成長110.6%與11.3%。尤其TikTok商店銷售額為去年的2倍，Metric認為，TikTok商店的成功得力於將購物和娛樂結合的策略。Metric的報告還分析，中國的購物網站正加速進入越南。具體來看，拼多多海外版Temu最近正式加入越南，1688電商平台iOS版已經支援越南語。根據《越南快訊》報導，來自河內的黎宏（Le Hung）最近在Temu下單後3天就收到了一個行車記錄器，且只花費7萬1000越南盾（約89元台幣）。黎宏表示，「通常行車記錄器價格比這個貴好幾倍，所以我買來試試看」。類似黎宏的消費者不計其數，越南消費者可以直接取得廉價「中國製造」的商品，也讓越南消費者迷上網購，認為性價比和便利性十分高。