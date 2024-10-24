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美元續強，日圓兌美元持續走貶，更一度貶破153價位，也使得日圓兌新台幣更便宜，今（24）日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價開盤來到0.2135元，創逾3個月新低，若與9月16日換匯高點0.2317元相較，換新台幣5萬元，現在可以多換1萬8346日幣。美元指數仍站穩在104之上，亞洲主要貨幣兌美元走弱，尤其日圓兌美元持續走貶，一度貶至153.185，目前回升至152.645附近，而新台幣兌美元今日早盤止貶回升，但升幅有限，目前最高來到32.059元。也由於日圓貶幅大於新台幣，日圓兌新台幣換匯價也持續走低，今日早盤台銀日圓現鈔賣出價以0.2136元開出，並進一步下探0.2135元，為7月23日以來新低，7月22日換匯價來到0.2131元。若與近期換匯高點9月16日的0.2317元相較，以換新台幣5萬元來說，當時只能換到21萬5796日幣，現在可以換到23萬4142日幣，可以多換到1萬8346日幣。