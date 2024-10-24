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北檢偵辦京華城案，認為民進黨主席柯文哲等人涉違法圖利鼎越容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准；鼎越公司提起抗告，高院昨撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，律師黃帝穎今（24）日指出應扣押京華城犯罪所得的三大事由，包含優先保全市民財產，而非財團不法利益、鼎越時任董座朱亞虎已認罪行賄，根本不是「善意」第三人、刑事訴訟法本來就可以扣押第三人財產。黃帝穎指出，高院裁定撤銷北院扣押京華城111.7億元土地，主要理由為「本件是否已符合刑事訴訟法第133條第2項所規定『必要時』的扣押第三人財產之要件，原裁定未詳細說明，尚有違誤」，簡單來說，高院維持北院認定京華城弊案犯罪所得為111.7億元的事實，僅就扣押第三人鼎越的必要性，要北院更裁補理由。黃帝穎說明應扣押京華城犯罪所得的三大事由，第一優先保全市民財產，而非財團不法利益。他指出，柯文哲市府圖利威京集團主席沈慶京容積獎勵，京華城不法利益111.7億元，高院裁定未否定北院裁定事實前提，且監察院糾正案文也明確指出京華城容積獎勵違法。黃帝穎表示，容積獎勵是市民的公共財，違法拿公共財圖利財團，法院當然應優先保障市民財產，而非財團不法利益，「百億損害不該市民買單」。「鼎越時任董座朱亞虎已認罪行賄，根本不是『善意』第三人！」黃帝穎提到，北院羈押裁定揭露，鼎越時任董座朱亞虎已認罪行賄，甚且鼎越所屬沈慶京，也遭法院認定行賄罪、共犯圖利罪涉嫌重大羈押禁見，簡單來說，鼎越根本不是「善意」第三人，被扣押京華城不法利益理所當然。第三點為刑事訴訟法本來就可以扣押第三人財產，黃帝穎提到，刑事訴訟法第133條第2項明定「為保全追徵，必要時得酌量扣押犯罪嫌疑人、被告或第三人之財產」，就算鼎越是第三人，依法本來就可以扣押。他指出，綜上，共犯結構謀取不法暴利，以「魔鬼切割」規避法律責任，司法仍應「實質認定」，維護全體市民財產權益。