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▲六月穿上比基尼秀出健身成果。（圖／翻攝自六月、李易IG）

▲六月和李易開啟二度蜜月模式。（圖／翻攝自六月Threads）

六月（蔡君茹）和李易2011年結婚，婚後育有1子1女，但今年兩人頻傳婚變，夫妻倆近來在社群平台狂放閃，正式開啟二度蜜月，讓許多粉絲狂喊，「終於等到你們了！」而六月曬出比基尼辣照，李易也轉發，還回4顆愛心符號，閃瞎眾人。六月在限動曬出和李易手牽手搭車的照片，宣布開啟二度蜜月模式，接連分享比基尼辣照，以及和老公的合照，戴著草帽身穿低胸背心，48歲的她身材宛如少女，李易也轉發她的比基尼辣照，附上4顆愛心符號，六月則喊，「有健身有差！年近半百的努力成果」，夫妻倆看起來非常幸福。照片曝光後，不少粉絲大喊，「終於看到你們合體」、「好好享受，假期愉快」、「少女！真的維持得很好」。今年5月兩人頻傳婚變，還有分居的說法，李易也曾在節目上說後悔太早結婚，如今甜蜜合體，也算是破除婚變傳言。