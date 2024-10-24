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▲妮可基嫚在情慾演出方面，稱得上「身經百戰」，但還是會在拍攝這種場面時感到挫折、崩潰，不想要繼續做出高潮時的表情。（圖／美聯社／達志影像）

▲妮可基嫚（左）與哈利斯迪金森在《Babygirl》情慾場面不少，她因此片成為今年威尼斯影展最佳女主角得主。（圖／摘自IMDb）

男女演員的情慾場面在電影中常會被拿來當「賣點」，也有不少觀眾為了這類的畫面願意花錢買票進戲院，可是演員在拍攝的時候，其實並不享受。這方面演出算得上「身經百戰」的妮可基嫚，在新片《Babygirl》裡依舊不乏和男主角哈利斯迪金森的火辣情慾戲，可是她卻坦言，一度拍到主動喊卡，直呼：「我不要再裝高潮了！不要靠近我，我討厭這樣，以後沒有人再碰我也沒關係。」《Babygirl》中，妮可扮演幹練的女強人，雖然與丈夫安東尼奧班德拉斯的婚姻看來沒什麼大問題，卻逐漸感到貧乏，此時年輕帥氣的實習生哈利斯迪金森出現，兩人之間的情慾烈火一發不可收拾。片子號稱「情慾驚悚片」，因此情色鏡頭當然不能少，已經57歲的妮可還是保養得宜，與小她快30歲的哈利斯之間頗有火花。哪知道這些全部靠她的演技，而且她拍到苦不堪言。觀眾想像中都覺得拍情慾鏡頭，演員有一種「假公濟私」的享受，其實拍攝現場一大堆工作人員在身旁走來走去，根本很掃「性」，再者正常人不太會有人喜歡當著眾人面前露出自己在高潮時的表情，會感到很尷尬。妮可則坦言要拍這種場面，會需要有很多的分享與信任，可是同時也常讓她覺得很挫折，才會自己喊停，不想再繼續做出欲仙欲死的神態。和她之前的情慾演出不同的是，這部片是女性編導的手筆，她可以和編導分享更多個人的經驗，卻不代表拍攝時會更舒服。還好，被煎熬也算是有代價，妮可基嫚因為《Babygirl》登上今年威尼斯影展最佳女主角寶座，也被視為有望爭取明年奧斯卡影后的人選，就算心裡再怎麼不舒服、覺得快要受不了，她還是拿出了一流的演技，讓片子可看性大大提升。