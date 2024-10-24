我是廣告 請繼續往下閱讀

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）力挺川普，還在賓州等關鍵搖擺州「放大招」，每天隨機抽取1名參與他發起請願活動的選民，無償贈予百萬美元。然而，有外媒引述消息人士指，美國司法部已告知馬斯克，他的舉動恐有觸犯聯邦選舉法規的疑慮。綜合美媒報導，相關活動由馬斯克創建的「美國政治行動委員會」（America PAC）在線上發起，呼籲支持言論自由和持槍權，按照抽獎規則，從10月19日直到11月5日總統選舉投票日當天，賓州、亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅萊納和威斯康辛州等7個關鍵搖擺州，任何簽署願參與的登記選民，都有機會獲得100萬美元。然而，知情人士透露，美國司法部公共誠信部門（負責調查與選舉相關的潛在違法行為），已致信給美國政治行動委員會，對馬斯克提供的「不尋常贈品」提出了質疑，並警告此舉恐有觸犯聯邦選舉法規疑慮。針對馬斯克舉動是否違法，各界看法不一，有法律專家認為，這可能是馬斯克踩在灰色地帶、鑽漏洞的策略，在聯邦法規禁止付錢給人們投票或登記投票之下：「他沒有付錢讓他們登記投票，而是付錢讓他們簽署請願書，但他只想讓有登記投票的人簽署。」