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正常成熟的民主國家當中，前總統、前總理、前首相比比皆是，也都有著該有的格局和氣度，同時繼續以前政府領袖的角色與影響力，合宜且持續地進行正面的貢獻。這些前國家領袖是有他們的基本格局和素養的。首先，他們絕對知道民主國家的任期和政治授權的核心價值，既然已經交接出去，不在其位不謀其政是常識，就算偶爾對接任政府有意見，也鮮見天天大放厥詞地「憶苦思甜」，每天要把歷史託回到他還在任時的那個時空膠囊當中。如果真的很有意見，那麼就公開而且依法依規的捲土重來，也可以，例如，美國總統川普如今正在遵循這樣的規則，更沒有「又不要再選、卻又天天要求大家把他當總統看」的荒謬！更多成熟民主國家的前領袖，有的去做公益、有的常常用他的國際威望和實質影響力，協助繼任政府進行國際穿梭，甚至如美國總統還會到北韓去搶救人質。退一萬步，為自己的晚年謀點福利也無可厚非，例如出自傳、到處去進行演講領取高額費用。這些都是合宜且持續地進行正面的貢獻。合宜且持續地進行正面的貢獻，這幾個字對於才擠身第三波民主30多年的台灣，這些年竟顯得「難能可貴」，這真是台灣的一個不幸與悲哀。台灣目前仍有三位「前總統」健在，陳水扁目前仍有懸而未決的司法問題纏身，行事和發言有著諸多不便，暫且不論。另兩位就是馬英九與蔡英文，「雙英」的層次與格局，兩人的表現實在是天壤之別！蔡英文卸任之後，對內，她選擇了飄然而去，既沒有操作所謂「英系」在民進黨新結構當中呼風喚雨，更沒有三不五時就出來或是透過放話，對於她的後繼者動不動就指三道四。而且到目前為止，她也沒有搞一個甚麼辦公室或基金會追，尋那個本來就該隨著卸任而不該擁有的高度媒體曝光度，更沒有動不動就聽說所謂的「蔡辦聲明」或「蔡辦主任」大放厥詞。對比起來，民進黨真的是比國民黨正常、好命太多了，國民黨內的馬英九不但「退而不休」，對於控制與限制國民黨的發展更是「退而不羞」，不但未見反省與道歉，國民黨為什麼迅速就第二次在台灣失去江山，還從江啟臣起就不斷運用「92共識」鎖死國民黨，也出手介入所謂的「藍白合」。對比馬英九的荒謬行徑，更顯出蔡英文的民主素養和卸任領袖的格局，真的是馬英九層次的千萬倍。更重要的是，十月上旬蔡英文積極奔波四海「看朋友」，實質的用前總統身分，在協助台灣和世界接軌，特別是台灣缺乏正式外交關係的歐洲，運用著她的國際聲望和正面好感，協助各國更清晰的認識台灣、認識台灣與中國不但不相統屬，而且在文化與體制上，天差地遠。目前更傳出可能在未來數周內出訪美國，極有可能和11月5日新出爐的美國下任總統當選人會晤，這樣的貢獻，對台灣目前的嚴峻情勢，太重要了！感謝蔡英文的奔波，因為這樣的協助台灣和世界接軌，太重要了，特別是馬英九第二次和習近平會面的錯誤影響，太恐怖了。馬英九今年上半年訪問北京時，刻意講出「抗日戰爭是正面迎戰的是國民黨黨員，而敵後作戰的是共產黨」的驚天詮釋，和習近平見面時，兩人大談「中華民族」，妄圖建構「中華民族共同體」的新虛幻統戰。這些說法都是刻意扭曲歷史迎合共產黨，想要否定掉「中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣」的基本事實，用心險惡！感謝蔡英文積極奔波於國際社會以正國際視聽，更期待近期之內蔡英文有機會訪問美國，能夠和美國總統大選投票後的當選人同框，讓國際都看到台灣的現況與和中國截然不同的存在，羞死馬英九。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com