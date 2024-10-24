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宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙洗錢，經法院近2年審理，全案昨辯論終結，將在12月31日宣判。比起停職中的新竹市前市長高虹安，林姿妙已邁入第二屆任期，不論林姿妙是否會被停職，2026年宜蘭縣長寶座本來就是兵家必爭之地，但尷尬的是，民眾黨立院黨團總召黃國昌過去長期緊盯林姿妙弊案，民眾黨前立委陳琬惠也積極布局參選，未來藍白在宜蘭如何合作，抑或要趁此機會把帳算清楚，恐會比新竹市的狀況更複雜。宜蘭雖號稱是綠營的民主聖地，但近年選舉並非鐵板一塊。從2008年立委選舉改為單一席次後，宜蘭每隔兩年會有一次縣長選舉、一次立委選舉。過去20年，藍綠在宜蘭各有所獲，2005年縣長是國民黨籍呂國華、2008年立委是國民黨籍林建榮，但兩人各只當了一屆，2012年縣長是民進黨籍林聰賢、2012年立委是民進黨籍陳歐珀。2018年林姿妙擊敗民進黨對手，成為宜蘭縣首位女縣長，並在2022年以過5成的得票率順利連任成功。從1998年首度參選宜蘭縣議員以來，再到參選羅東鎮長、縣長，林姿妙不曾嚐敗，甚至在羅東縣長選舉，還獲近6成得票率，基層實力驚人。但正因長期在宜蘭從政，林姿妙屢屢出現爭議，而黃國昌在加入民眾黨擔任立委前，也相當積極追蹤林姿妙弊案，2022年8月，林姿妙遭起訴，黃國昌說，本案發生在素來以已故法務部前部長陳定南的清廉執政為標竿的民主聖地上，實在令人痛心，林姿妙應出面說明清楚，國民黨主席朱立倫也應向社會說明，是否撤銷其縣長提名；他也要林姿妙知所進退。不過到了2024年，黃國昌加入民眾黨，考量藍白合，情況就變得複雜得多。跟新竹市相較，高虹安已被停職，即使民眾黨2026年要自推候選人，國民黨內多人虎視眈眈，也勢必會以民眾黨市長涉貪為由，與民眾黨切割。但若用此一標準來看，國民黨2026在宜蘭自推候選人，標榜清廉的民眾黨，有經營已久的陳琬惠備戰，也沒有理由繼續相挺。年底宣判結果，若林姿妙無罪，國民黨當然會以「政治迫害」，訴諸選民支持，林姿妙要推誰當接班人，當選都不會有太大問題。但萬一林姿妙有罪，與高虹安一樣被停職，林姿妙對國民黨將成為包袱，2026年選舉，若國民黨也不願禮讓民眾黨參選，執政8年的宜蘭縣，恐怕又要還回給民進黨了。