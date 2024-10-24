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過去中國在外交上大行「戰狼外交」，常常引起各國反彈，不過近來似乎出現變化。日本資深媒體人矢板明夫指出，近來習近平對美國、日本以及台灣，都有遞出橄欖枝的跡象，但準確來說是「一邊對抗、一邊示好」，而會做出這樣的舉動，背後原因可能與中國經濟疲軟，以及習近平想要低調一點，避免讓中國問題成為大選主軸話題有關。矢板明夫23日在臉書上PO文指出，近來中國對美國、日本，甚至是台灣都有遞出橄欖枝的跡象，準確來說有「一邊對抗一邊示好」的感覺，但「最近中國的戰狼外交好像發生了一些變化」。矢板明夫表示，「美國最近對中國比較強硬。9月25日，國會通過制裁中共暴政及壓迫人士法案。又對中國電動車加了百分之百的關稅。還制裁了兩家協助俄羅斯生產無人機的中國公司。」他指出，若是在往年，遇到這樣的事情，中國一定會站起來怒罵美國。但最近中國雖然也有所反應，卻比較低調。在幾天前，習近平反而向美中關係全國委員會的2024年頒獎晚會，發出賀信。信上說，中國願意同美國做朋友、做夥伴，這不僅造福兩國，也會惠及世界。看到中國對日本的態度，矢板明夫認為，雖然表面上強硬，但在9月20日，突然鬆動了之前對日本水產品全面禁止的禁令，放棄了一直批評日本禍國殃民、危害鄰國的論調。；對台灣也有點類似，10月14日中國對台灣進行了較大規模的軍事演習，但很快就結束了。」矢板明夫提到，「之後習近平到了廈門，和廈門政府工作人員座談時說，我們要建設好兩岸融合示範區，並提到了促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣民眾的民族認同、文化認同、國家認同。習近平走後，福建省台辦立刻傳達了習近平對台灣比較善意的語言。值得注意的是，習近平這次去福建並沒有視察軍隊，可以視為他在軍演之後，馬上做了一個修復關係的動作，或者說是『打一巴掌，給一顆紅棗』。這一點，與中共過去的做法也有些不同。」矢板明夫認為，習近平態度軟化的背後原因，最重要的當然是因為中國經濟疲軟。「中國需要外資。習近平講到的要與美國做兄弟，主要也是喊話美國經濟界。其次，現在是美國大選期間。習近平低調一點，以免中國問題成為大選的主軸話題。」不過矢板明夫也在文中直言，其實習近平的外交一向沒有中心思想，「總是既要挖美國的牆角，又想美國不生氣」，他進一步提到，「去年，他訪問美國，和拜登總統談判，以及見到美國經濟界時，也說要做朋友。但是剛回國不久，12月接見外交官，又說我們要打造一支對黨忠誠、敢鬥善鬥的外交鐵軍」。矢板明夫最後表示，「更重要的是，我認為中國和西方社會當下的核心矛盾是俄羅斯。」矢板明夫指出，習近平在10月22日時與俄羅斯總統蒲亭會面，稱中俄之間世代友好的深厚情誼不會改變，「但是，他能給出的條件，俄羅斯未必滿意，同時，美國和歐洲對這樣的舉動也會不滿意。」矢板明夫認為，在缺乏穩定的外交思想之下，習近平「遞出橄欖枝也好，突然又變成戰狼也好，中國到底會往哪裡走？恐怕很難下結論」。