NBA美國職籃2024-25例行賽，費城76人今（24）日賽季首戰在主場迎戰密爾瓦基公鹿，而76人此戰陣中2大明星球員Joel Embiid、Paul George皆因傷缺陣，公鹿則靠著後衛Damian Lillard砍下全場最高30分帶領之下，終場就率隊以124：109輕取76人，順利搶下新賽季首勝。
Lillard手感發燙 全場砍下30分
本場比賽開賽後雙方打得火熱，首節打完86人僅以23：22取得些微領先，不過來到第二節，公鹿團隊反倒回敬一波36：24的攻勢，明星控衛Damian Lillard單節得到11分，至於公鹿新同學Taurean Prince也得到8分，半場打完公鹿反倒以58：47領先。
雙方易籃再戰後，第三節公鹿持續將領先優勢擴大，Lillard再度跳了出來，單節個人砍下15分，且公鹿團隊手感相當火燙，三節打完後比分來到了100：81。決勝節比賽也早早進入到垃圾時間，終場公鹿就以15分之差擊敗76人，成功拿下新賽季首勝。
本場比賽公鹿明星控衛Damian Lillard全場共出手19投9中，砍下30分外帶9籃板6助攻，「字母哥」Giannis Antetokounmpo貢獻25分14籃板7助攻，新同學Taurean Prince得到16分5籃板，替補上陣的防守悍將Bobby Portis挹注16分。
Embiid、George缺席開幕戰 Maxey攻全隊最高25分
至於主場坐陣的76人隊，Joel Embiid、Paul George皆因傷缺席此戰球隊開幕戰，Tyrese Maxey攻下全隊最高25分外加6籃板3助攻，前鋒Kelly Oubre Jr.得到21分，頂替Embiid先發上陣的Andre Drummond貢獻10分13籃板。
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本場比賽開賽後雙方打得火熱，首節打完86人僅以23：22取得些微領先，不過來到第二節，公鹿團隊反倒回敬一波36：24的攻勢，明星控衛Damian Lillard單節得到11分，至於公鹿新同學Taurean Prince也得到8分，半場打完公鹿反倒以58：47領先。
雙方易籃再戰後，第三節公鹿持續將領先優勢擴大，Lillard再度跳了出來，單節個人砍下15分，且公鹿團隊手感相當火燙，三節打完後比分來到了100：81。決勝節比賽也早早進入到垃圾時間，終場公鹿就以15分之差擊敗76人，成功拿下新賽季首勝。
本場比賽公鹿明星控衛Damian Lillard全場共出手19投9中，砍下30分外帶9籃板6助攻，「字母哥」Giannis Antetokounmpo貢獻25分14籃板7助攻，新同學Taurean Prince得到16分5籃板，替補上陣的防守悍將Bobby Portis挹注16分。
Embiid、George缺席開幕戰 Maxey攻全隊最高25分
至於主場坐陣的76人隊，Joel Embiid、Paul George皆因傷缺席此戰球隊開幕戰，Tyrese Maxey攻下全隊最高25分外加6籃板3助攻，前鋒Kelly Oubre Jr.得到21分，頂替Embiid先發上陣的Andre Drummond貢獻10分13籃板。