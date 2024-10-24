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NBA美國職籃2024-25例行賽，費城76人今（24）日賽季首戰在主場迎戰密爾瓦基公鹿，而76人此戰陣中2大明星球員Joel Embiid、Paul George皆因傷缺陣，，順利搶下新賽季首勝。本場比賽開賽後雙方打得火熱，首節打完86人僅以23：22取得些微領先，不過來到第二節，公鹿團隊反倒回敬一波36：24的攻勢，明星控衛Damian Lillard單節得到11分，至於公鹿新同學Taurean Prince也得到8分，雙方易籃再戰後，第三節公鹿持續將領先優勢擴大，，且公鹿團隊手感相當火燙，三節打完後比分來到了100：81。決勝節比賽也早早進入到垃圾時間，終場公鹿就以15分之差擊敗76人，成功拿下新賽季首勝。本場比賽公鹿明星控衛，新同學Taurean Prince得到16分5籃板，替補上陣的防守悍將Bobby Portis挹注16分。至於主場坐陣的76人隊，Joel Embiid、Paul George皆因傷缺席此戰球隊開幕戰，，前鋒Kelly Oubre Jr.得到21分，頂替Embiid先發上陣的Andre Drummond貢獻10分13籃板。