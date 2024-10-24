我是廣告 請繼續往下閱讀

▲土耳其首都安卡拉遭恐怖攻擊。（圖／美聯社）

▲▼《綜藝玩很大》團隊在土耳其錄製10周年特別企劃。（圖／吳宗憲、KID IG）

土耳其航太工業公司總部台灣時間昨（23）日深夜傳出多名員工被挾持，還有槍響和爆炸聲，土耳其內政部初步認定是恐怖攻擊，目前已知有5人身亡、22人受傷，吳宗憲主持的外景節目《綜藝玩很大》正在當地錄影，憲哥越洋回報團隊狀況：「我們這裡一切平安！」透露還是會走完既定行程。據《聯合報》報導，土耳其發生恐攻，吳宗憲今天凌晨代《綜藝玩很大》節目團隊報平安，「我們這裡一切平安，接下來還是會把行程走完」，《玩很大》主持人吳宗憲、坤達、KID和來賓浩子、郭靜、庹宗康、曾莞婷等人日前飛往土耳其錄製10周年內容，目前全員在番紅花城，距離發生恐攻的安卡拉車程3小時，製作單位評估後表示，近日還是會前往安卡拉錄影。吳宗憲20日在粉專上傳人在桃園機場的自拍照，寫下：「準備飛土耳其啦～帶著大家愛護我們的心，繼續努力打拚！把最好的呈現給你們，玩很大十歲快樂！憲哥永遠不會讓大家失望的！愛你們喔！」KID也在IG分享眾人用餐、小酌的動態，氣氛相當歡樂，心情似乎沒有受到太大影響。有粉絲憂心留言：「發生恐攻了！一定離你們很遠的，平安！」吳宗憲親自回覆：「大概離150公里！」其他粉絲紛紛表示：「憲哥憲哥！注意安全！不行就撤回來！我們愛你」、「祈願一切平安順利歸來」、「土耳其現在很危險，希望你們平安回來」、「有報平安就好...差點被新聞嚇傻！」