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▲iPhone 16 Pro 為最熱賣的機型，其中256GB版本及沙漠色鈦金屬機型更是供不應求。（圖／NOWnews攝影中心，2024.09.20）

▲iPhone 16 Plus的銷量比前代減少了10%，反映出大螢幕手機需求的變化。（圖／NOWnews攝影中心）

▲傑昇通信公布iPhone 16系列上市首月市場價格及銷量排名。（圖／傑昇提供）

蘋果iPhone 16系列於9月20日正式開賣，儘管市場評價不一，但銷售會說話。根據傑昇通信統計，iPhone 16系列在台灣上市僅10天，銷量便突破14萬台。雖然較去年iPhone 15系列同期銷量略微下滑12%，但iPhone 16 Pro系列仍深受果粉熱愛，佔據蘋果整體銷量超過54%。其中，256GB版本及沙漠色鈦金屬機型更是供不應求，顯示出高階機型的熱銷。傑昇通信進一步分析，新舊iPhone銷量，前三名依舊由新款iPhone 16系列包辦。儘管Pro系列表現搶眼，但標準版的iPhone 16（128GB）由於供貨充足，再加上許多通路在開賣當天便進行降價，目前市價已跌近一成，反映出消費者對iPhone 16系列的接受度高，同時也顯示出對價格的敏感度。此外，iPhone 16系列維持與前代相同的定價策略，成功吸引到基本盤消費者。穩定的價格門檻大幅降低了換機成本，再加上新機在性能、續航力及相機功能上的提升，促使舊款iPhone用戶加快換機腳步。數據顯示，512GB及以上版本的iPhone 16機型銷量較去年同期成長了18%。隨著4K影片逐漸普及、相機像素提升、以及遊戲和APP對儲存空間的需求增加，消費者偏好一次性購買大容量機型，以免日後升級的麻煩。然而，iPhone 16 Plus的銷量比前代減少了10%，反映出大螢幕手機需求的變化。傑昇通信觀察，iPhone 16 Plus定位模糊，處於標準版與Pro版之間，但功能不及Pro，價格又高於標準版，導致消費者對其優勢難以掌握，甚至有消費者轉向購買前代機型。這波換機潮同時也影響了舊款iPhone的價格波動。例如，iPhone 15系列中銷量最好的iPhone 15（128GB）價格下跌7%，吸引不少預算有限的消費者。傑昇通信表示，儘管iPhone 16的AI功能僅限於前代Pro系列，但降價超過一成的前代旗艦機型對於價格敏感的果粉仍具吸引力。然而，隨著蘋果官網下架，市面上能夠購得的iPhone 15旗艦機數量已經相當有限。