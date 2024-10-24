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民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢昨（23）日自爆，最近不少民眾打電話去中央黨部陳情都提到，兩人在直播節目上都在玩、吃東西，身兼黨主席的總統賴清德特別在中常會上提到此事、叮囑兩人。民進黨中央設有陳情、投訴電話，並有專人接聽，同時彙整成紀錄，呈上給高層參考，而賴清德相當重視民眾陳情，也都會仔細觀看記錄。王義川、吳崢昨上節目時自爆，每週都有民眾陳情，打電話到黨部指兩人一直在玩、吃東西，沒有好好評論時政、講政策。據悉，民進黨上週中常會尾聲，賴清德特別拿出陳情紀錄，當場點名王義川、吳崢，表示這已並非第一次有民眾反映此事，並提醒政治人物要呈現專業形象。對此，民進黨立委、中常委蔡易餘今（24）日受訪時表示，鄉親平時會給予建議，至於提到個人部分，賴清德也把建議挑起，複誦給大家聽；他補充，中常會在時間允許下，賴清德都會和大家分享輿情。