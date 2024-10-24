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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見迄今將滿2個月，檢調在柯文哲的隨身碟中查出「謝國樑200」檔案，基隆市長謝國樑也認了，家族「家族企業確實與民眾黨有過往來」，不過因這筆2百萬元捐款並未出現在柯文哲向監察院申報的政治獻金中，台北地檢署今（24）日指揮廉政署約談謝國樑到案說明。謝國樑15日受訪說，家族的企業確實曾經與民眾黨有過往來，但其他的細節基於尊重檢方調查原則，無法說明太多，如果檢方有傳喚，「如果我被要求要前往北檢說明，我一定會正面積極全力配合，說明清楚讓檢方知道。」但因民眾黨原本也布局參選基隆市長，2022年民眾黨卻轉而支持謝國樑，這筆政治獻金也遭質疑用錢換藍白合。謝國樑19日再澄清，這200萬就是很單純的往來，絕對沒有最近大家所說或媒體報導的情形。